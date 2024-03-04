Galatasaray'ın Kartal paylaşımına Beşiktaş'tan 'miyav' yanıtı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Kartal paylaşımına Beşiktaş'tan 'miyav' yanıtı
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki söz düellosu yeni bir boyut kazandı.

Beşiktaş Kulübü; Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı paylaşıma sert bir karşılık verdi.

Sarı-Kırmızılılar; karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Sarı-Lacivert salıncağa binmiş üzgün bir kartal görseli paylaştı.

Beşiktaş Kulübü peş peşe sert açıklamalar yaptı, paylaşımın derhal silinmesini talep etti.

Ancak Sarı-Kırmızılı kulüpten bu beklentiye karşı herhangi bir adım atılmadı.

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından sert bir karşılık verdi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un paylaşımını alıntılayarak "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

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