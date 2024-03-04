Galatasaray'ın Kartal paylaşımına Beşiktaş'tan 'miyav' yanıtı

Beşiktaş Kulübü; Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı paylaşıma sert bir karşılık verdi.
Sarı-Kırmızılılar; karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Sarı-Lacivert salıncağa binmiş üzgün bir kartal görseli paylaştı.
Beşiktaş Kulübü peş peşe sert açıklamalar yaptı, paylaşımın derhal silinmesini talep etti.
Ancak Sarı-Kırmızılı kulüpten bu beklentiye karşı herhangi bir adım atılmadı.
Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından sert bir karşılık verdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un paylaşımını alıntılayarak "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.
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