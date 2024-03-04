Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği reytingleri alt üst eden Survivor 2024 All Star’da yaşananlar yok artık dedirtti.

Survivor’un dün akşam yayınlanan bölümünde Gizem ve Pınar’ın düelloya çıktığı sırada arkada oturan bir erkek yarışmacının sigara içtiği gözüktü.

Bölüm yayınlandıktan sonra ilgili bölüm montajlanarak o kısım atılırken bazı meraklı izleyicilerin dikkati yaşanan skandalı ortaya çıkardı.

Sigara içen kişinin kimliği henüz netleşmezken sosyal medya kullanıcıları o ismin Avatar lakaplı Atakan olabileceğini düşünüyor.

27 Ağustos 1989’da Sivas’ta doğan Atakan basketbol, vücut geliştirme, dövüş sporları, profesyonel güreş gibi birçok spor dalında başarılar elde etmiştir. 2011 yılında Özbekistan’da IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu olmuştur. 2016 yılında ise Survivor’da şampiyon olmuştur.