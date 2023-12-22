Trabzonspor 3 büyükleri geride bıraktı. Zirveye oturdu

Bordo mavililer; Twiitter, Youtube, Facebook, Instagram ve Tik Tok hesaplarına bir yenisini daha ‘Threads’ı ekledi. Sosyal medya alanında son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, Süper Lig ve alt liglerde birçok kulübün ilgisini çekerek, bu alanda yeni adım atmalarına sebep oldu.

Trabzonspor Kulübü, saha dışında da bu özelliğini sürdürerek, birçok Anadolu kulübüne de örnek ve öncü almaya devam ediyor.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesaplarının tümü; özellikle 01 Kasım 2022 ile 01 Kasım 2023 tarihleri arasında artış gösterdi.

TWİTTER

Karadeniz ekibinin resmi Twitter hesabı; söz konusu bir yıllık zaman birimi içerisinde, erişilmesi güç bir rekora imza atarak, bir önceki yıla orana yakın bir artış gösterdi. 640 milyon küsur görüntülenme alınırken, her gönderisi ve paylaşımı 10 bin ile 50 bin bandında beğeniye ulaştı.

Bu süre zarfında yayınlanan videolarda 24 milyon 830 bin görüntülenmeye ulaşırken, söz konusu hesap bu süre zarfında 12 milyon 303 bin kişi tarafından tıklanarak ziyaret edildi. Bu süre içerisinde Twitter hesabına ek olarak, 56 bin 947 takipçi daha katıldı.

Bu arada,Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 Sezonu’nun 1’ nci haftasında; deplasmanda Fenerbahçe ile oynanılan ve Trabzonspor’un 3-2 galip geldiği maç sonu paylaşımı, kulüp tarihinde Twitter’da en çok etkileşim alan paylaşım olduğu bildirildi. Bu maç sonundaki görselde 6 milyon görüntülenme, 128 bin beğeni, 359 bin etkileşim alındı.

INSTAGRAM

Trabzonspor’un resmi Instagram hesabı ise yine aynı tarihle arasında daha aktif kullanıldığı gözlemlendi. Daha efektif video gösterimi, daha fazla görsel ve daha çok kreatif içerik sayesinde ortalama 24 milyon 893 bin gönderi erişimi rakamına ulaştı.

Bu süre zarfında; geçen yılki rakamları geçerek 22 milyon 953 bin 893 kişinin ziyaret ettiği hesap, bir önceki döneme göre 6 milyonluk bir artışla büyümeye devam etti. 1 milyon takipçiyi geçen (1.249.390) Instagram hesabının etkileşimde bulunan hedef kitlesi ise; %61,5’i Türkiye, % 3,8’i Almanya, % 0,7’si Fransa, 0,6’sı Brezilya ve yine 0,6’sı Hindistan’dan bulunduğu ifade edildi.

Hedef kitlenin %80’ini erkekler, %20’sini kadınlar oluştururken; bu takipçilerin %25’i 17-25 yaş aralığında, %30’unun ise 26-40 yaş aralığında oldukları tespit edildi. IGTV, Story ve Reels özelliklerinin aktif kullanılmaya başlamasıyla birlikte, gönderilerin erişim ve beğenilme oranının da artış gösterdiği ifade edildi. Instagram hesabına da bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

FACEBOOK

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Facebook’taki, resmi hesabında da etkinliğini arttıran kulübün, Facebook sayfasında daha efektif kullanım ve daha çok görsel olarak takipçileriyle buluştu ve temasa geçtiği kaydedildi. Aynı tarihlerde ki bir yıl içerisinde de, geçen yılki rakamları yükselterek 18 milyon 653 bin 45 kişiye erişti. Bir önceki döneme göre artış gösteren ve 1 milyon 29 bin 19 kişiye erişen, Trabzonspor Facebook sayfa hesabını aynı süre içersinde 4 milyon146 bin 974 kişi ziyaret etti.

Bordo mavililerin sosyal medya çalışmaları, görsel tasarım ve post’lar, video içerik üretimi, haber, ilan ve basın bültenleri, iş ortaklarıyla üretilen ortak çalışmalarında, tamtamına 44 bin 198 yeni beğeniye ulaştığı öğrenildi.

YOUTUBE

Sosyal medyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube’da ise, bordo mavili kulübün bu resmi kanalı söz konusu 365 günlük süre içerisinde, 14 bin yeni abone daha kazanırken, 460 bin saat izlenme süresine ulaşarak, önemli bir kitleye erişti. Ayrıca 5 milyon 200 bin görüntülenme elde etti.

YouTube kanalı kurulduğu günden bugüne dek projelerle dikkat çekmiş, gerek ülke içinde, gerekse ülke dışındaki spor kulüpleri arasında en iyiler arasında gösterildi. 2017 yılında 24 bin olan YouTube kanalı geçtiğimiz kasım ayının başına kadar, toplamda 309 bin 311 aboneye rakamına ulaşarak, önemli bir çıkış yakaladı.

TİKTOK

Kulübün medya departmanı tarafından, 2022 yılının Kasım ayı başında yeni açılan Tiktok hesabı, bu süre zarfında takipçi sayısını 97 bine ulaştırarak toplam beğeni sayısını da 2 milyon 200 bine ulaştırdı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında,Trabzonspor’un İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği karşılaşma sonrası ‘ İzahı olmayan şeyin mizahı olur’ başlıklı gönderimiz 2 milyondan fazla izlendi.

Son 60 günde ise Tiktok hesabı 4 milyon 355 bin görüntülenme alan Karadeniz ekibinin, Tiktok profili 281 bin 256 kişi tarafından ziyaret edildi. Yapılan paylaşımlar toplamda 300 bin 408 kişi tarafından beğenildi. Toplam takipçi sayısının % 25’ini kadınlar % 75’lik bölümünü ise erkeklerin oluşturduğu belirtildi.

THREADS

Trabzonspor’un medya departmanı tarafından, yeni sosyal medya platformu olan Threads’da da hesap açıldı. Geçtiğimiz 6 Temmuz tarihinde paylaşım yapmaya başlanan Threads’da, kasım ayına kadar 100 bin takipçiye ulaşılırken, bu yeni platformda da güncel paylaşımların devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, Trabzonspor’un bu sosyal medya hesaplarının; yaklaşık son iki ay içerisinde yine durmaksızın tıklanma ve takipçi sayılarını arttırmaya devam ettiği gözlendi.