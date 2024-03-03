Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı
Galatasaray Daikin; Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin ile Karayolları karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk Sarı-Kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Mücadelenin setlerinden 19-25, 26-28, 20-25’lik skorlarla üstün ayrılıp maçı da 3-0 galip tamamlayan Galatasaray ligde puanını 32’ye yükseltti.

Karayolları-Galatasaray Daikin: 0-3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Engin Duman
Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Fatma Beyaz, Eggleston, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Setler: 19-25, 26-28, 20-25
Süre: 82 dakika (23, 33, 26)

aa-20240303-33876638-33876623-karayollari-galatasaray-daikin.jpg

İlgili Haberler
Dursun Özbek derbi öncesi Florya'da neler olduğunu açıkladı
Derbide büyük sürpriz. Beşiktaş Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaraylı oyuncular derbi öncesi sahaya indi. Gördükleri sonrası şaştı kaldı
Galatasaraylı oyuncular derbi öncesi sahaya indi. Gördükleri sonrası şaştı kaldı
Çarşı bile şaştı kaldı. Ağaçlı yolda önlerini kestiler
Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında ortam bir anda gerildi. Polis müdahale etti
Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı
Beşiktaş yangın yeri. Taraftarlar derbi için toplandı meşaleleri yaktı. Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Son Haberler
Şenol Güneş'ten Trabzonspor sürprizi Spor
Şenol Güneş'ten Trabzonspor sürprizi
Quaresma şifreli videolu derbi mesajı çekti Spor
Quaresma şifreli videolu derbi mesajı çekti
Özgür Özel'den Erdoğan'a Çorlu tren kazası tepkisi Gündem
Özgür Özel'den Erdoğan'a Çorlu tren kazası tepkisi
Ebrar Karakurt'tan flaş derbi paylaşımı. Bağıra bağıra marş söyledi rengini açık açık haykırdı Spor
Ebrar Karakurt'tan flaş derbi paylaşımı. Bağıra bağıra marş söyledi rengini açık açık haykırdı
Yeniden Refah adayı seçimden önce çekilecek. AKP'li isimden canlı yayında bomba iddia Gündem
Yeniden Refah adayı seçimden önce çekilecek. AKP'li isimden canlı yayında bomba iddia
Aziz Yıldırım gibi başkan seçildi Spor
Aziz Yıldırım gibi başkan seçildi
Az sayıdaki Galatasaray taraftarı bir anda stadı inletti Spor
Az sayıdaki Galatasaray taraftarı bir anda stadı inletti