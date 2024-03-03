Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş maç eksiği ile 2. Sıraya düşen Galatasaray ile mücadele edecek.

Saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar stat çevresinde toplanmaya başladı.

3 puanı kazanacaklarından emin bir şekilde marşlar söyleyen taraftarlar galibiyet meşalesini yaktı.

Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’nin maç sonucuna dair görüşlerini aldığı taraftarlar farklı skorlar versede maçı kazanacaklarını ifade etti.

Taraftarlar ayrıca Semih Kılıçsoy’un Galatasaray karşısında fileleri havalandıracağına inandıklarını söyledi.

Öte yandan taraftarlar Fenerbahçe ve Galatasaray’ın elendiği Türkiye Kupası’nda şampiyonluklarını ilan etti.