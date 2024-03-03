Çarşı bile şaştı kaldı. Ağaçlı yolda önlerini kestiler

Selahattin Ekrekli
Çarşı bile şaştı kaldı. Ağaçlı yolda önlerini kestiler
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği maça saatler kala İnönü Stadı çevresinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş taraftarları akın akın Dolmabahçe'ye doğru ilerliyor.

Ağaçlı yolda Çarşı pankartıyla İnönü'ye yürüyen Çarşı grubu stada yaklaşırken ilginç bir an yaşandı.

Siyah Beyazlı taraftarlar trafiğe kapanan yolda Çarşı grubunu coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar bir anda "Tinerciler burada" tezahüratına başlayınca herkes şaşırdı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

DEV MAÇA SATLER KALDI

Türkiye Futbol Federasyonu, zirveyi yakından ilgilendiren maçın hakemi olarak Halil Umut Meler'i atadı.

Derbinin VAR hakemi de Koray Gençerler oldu.

Galatasaray, Halil Umut Meler'in yönettiği 23 maçın 17'sini kazanırken; Beşiktaş, Meler'in yönettiği 23 maçın 9'unda galip geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken, Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılmak için üçüncülük peşinde.

İki takım da derbiyi kazanmak zorunda.

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