Galatasaray Fenerbahçe'yi kızdırmaya devam ediyor. Flaş paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan olaylı Süper Kupa maçının yankıları devam ediyor.

7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de başlayan maçta Mauro Icardi 1. dakikada gol atmış, daha sonrasında Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilmişti.

Galatasaray, GS Store tarafından Süper Kupa ile ilgili yeni tişörtlerini satışa çıkardı.

Tişörtlerin üzerinde Icardi'nin maçın ilk dakikasında attığı gole göndermede bulunan "Seninle bir dakika. Bir Ömürlük Hatıra" yazısı dikkat çekti.

GS Store'un resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Fonda 'Seninle bir dakika' çalıyor! Şarkıya eşlik etmek isteyenler için t-shirler şimdi GSStore.org'da!" denildi.

FLAŞ PAYLAŞIM

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

Paylaşımda Icardi'nin attığı gol videosu kullanıldı ve arkada 'Seninle bir dakika' şarkısı çalındı.

Daha sonrasında ise tişörtlerin reklamı yapıldı.

Bu video binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.