Galatasaray golleri ard arda buldu. Samsunspor 10 dakikada neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.
19 Mayıs Stadyumu’nda ilk yarının oynandığı maçta sarı-kırmızılılar ani bir golle öne geçti.
Henüz 5. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan sarı-kırmızılılarda Icardi topu kafasıyla arka tarafa gönderdi. Gelen topa kafasıyla koşarak vuran Nelsson fileleri havalandırarak durumu 1-0’a getirdi.
10. dakikada ise havadan atılan ara pasıyla kale arkasına sarkan Barış Alper kaleciyi de geçerek farkı 2'ye çıkardı.
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