Galatasaray golleri ard arda buldu. Samsunspor 10 dakikada neye uğradığını şaşırdı

Serpil Demir
Galatasaray golleri ard arda buldu. Samsunspor 10 dakikada neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.

19 Mayıs Stadyumu’nda ilk yarının oynandığı maçta sarı-kırmızılılar ani bir golle öne geçti.

Henüz 5. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan sarı-kırmızılılarda Icardi topu kafasıyla arka tarafa gönderdi. Gelen topa kafasıyla koşarak vuran Nelsson fileleri havalandırarak durumu 1-0’a getirdi.

10. dakikada ise havadan atılan ara pasıyla kale arkasına sarkan Barış Alper kaleciyi de geçerek farkı 2'ye çıkardı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti
Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti
Emre Belözoğlu 'açık ara dünyanın en kötüsüyüz' dedi. Taraftar ilk defa hak verdi
Emre Belözoğlu 'açık ara dünyanın en kötüsüyüz' dedi. Taraftar ilk defa hak verdi
CAS'tan Türk kulüplerini yıkacak karar. Ülke futbolunda bir devir sona erebilir
Galatasaray iki transferi birden açıkladı. Okan Buruk bayram etti
Emre Belözoğlu Adana Demirspor'un yıldızını transfer etti
Hatayspor yine kazandı. Volkan Demirel kötü gidişata dur dedi
Ankaragücü Sivas maçındaki büyük skandalı Volkan Aliakar ortaya çıkardı
Okan Buruk'tan sürpriz bek tercihi. Galatasaray'ın Samsun maçı ilk 11'i belli oldu
Arda Güler'e büyük şok. Ancelotti yapılan hatayı affetmedi
Son Haberler
Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti Spor
Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti
AKP'de aday krizi büyüyor. İlçe örgütü topluca istifa etti 20 yıllık tabela indirildi Gündem
AKP'de aday krizi büyüyor. İlçe örgütü topluca istifa etti 20 yıllık tabela indirildi
Emre Belözoğlu 'açık ara dünyanın en kötüsüyüz' dedi. Taraftar ilk defa hak verdi Spor
Emre Belözoğlu 'açık ara dünyanın en kötüsüyüz' dedi. Taraftar ilk defa hak verdi
Mustafa Destici üç suç için idam cezası istedi Gündem
Mustafa Destici üç suç için idam cezası istedi
CAS'tan Türk kulüplerini yıkacak karar. Ülke futbolunda bir devir sona erebilir Spor
CAS'tan Türk kulüplerini yıkacak karar. Ülke futbolunda bir devir sona erebilir
Mehmetçik kar kış dinlemiyor! MSB, Sarıkamış'taki görüntüleri paylaştı... Gündem
Mehmetçik kar kış dinlemiyor! MSB, Sarıkamış'taki görüntüleri paylaştı...