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Galatasaray, Ümraniyespor maçına hazır

Lider Galatasaray, Ümraniyespor maçının son antrenmanını yaptı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:17
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Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ümraniyespor maçına hazır
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı oyuncular, taktik idmanla hazırlıklarını noktaladı.

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