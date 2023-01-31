Galatasaray, Ümraniyespor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı oyuncular, taktik idmanla hazırlıklarını noktaladı.