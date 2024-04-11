Galatasaray kupayı bu maçta istiyor

Galatasaray, 7 Nisan'da Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçında daha 52. saniyede Icardi'nin attığı golle öne geçmişti.

Ardından Fenerbahçe santra bile yapmadan sahadan çekilmişti.

Sarı kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak maçla ilgili kararın bir an önce açıklanmasını ve kupasının verilmesini isteyeceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Pendikspor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kupanın bu maçtan önce verilmesini istiyor.

TFF’nin onay vermesi halinde Pendik maçının öncesinde ve sonrasında çeşitli etkinliklerle Süper Kupa kutlanacak.