Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı.

RAMS Park'ta düzenlenen kupa seremonisi için on binlerce taraftar tribündeki yerini aldı.

Ünlü şarkıcıların konserleri ile başlayan kutlamalarda sıra drone gösterilerine geldi.

İlk kez bir şampiyonluk kutlamasında drone teknolojisini kullanan Galatasaray herkesi hayran bıraktı.

Önce Icardi'nin gol sevincini yapan droneler daha sonra stat üstünde "iyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganını yaptı. En sonda ise droneler ile "hedef 25" yazıldı.