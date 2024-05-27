Galatasaray ilk kupayı kaldırdı

Bu sezon pek çok spor dalında büyük başarılar elde eden Galatasaray'da kupa seremonisi başladı.

RAMS Park'ta on binlerce taraftarın katılımı ile başlayan törende Edis, Emir Can İğrek, Uzi ve Zara konser verdi.

Verilen konserler ile taraftarlar kendinden geçerken asıl beklenen olay olay başladı.

İlk olarak Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde ilk kez şampiyonluk yaşayan Kadın Futbol Takımı kupasını kaldırdı.

Galatasaray Erkek Futbol Takımı ise birazdan Süper Lig ve Süper Kupa'yı kaldıracak