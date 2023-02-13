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Flaş... Flaş... Hatay’da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:56
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Hatay’da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Flaş... Flaş... Hatay’da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da bir otelde yakalanarak gözaltına alınan Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.  

Savcılıktan yapılan açıklamada, “06/02/2023 günü saat 04:17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olduğu tespit edilen depremde Hatay ili Antakya ilçesi Erdoğan Apartmanı'nın depremin etkisi ile yıkıldığı ve olay neticesinde binada bulunan birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yine birden fazla kişinin yaralandığı, deprem neticesinde binanın yıkılmasında müteahhidinin sorumluluğu olduğuna yönelik gelen e-mail ihbarı üzerine Erdoğan Apartmanı müteahhidi şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu’nun Hatay ilinden ilimize geldiği ve kaçma ihtimalleri, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak olayın aciliyetine binaen şüpheli şahıs Mustafa Erdoğan Keçecioğlu kalmış olduğu Bestekar Caddesi'nde bulunan otelde tarafımızca yakalanmıştır. 13.03.2022 tarihinde Cumhuriyet savcısı talimatına istinaden Mustafa Erdoğan Keçecioğlu isimli şahıs mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ifadesinin alınmasının akabinde cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle 6. Sulh ceza Hakimliğine sevk edilmiş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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