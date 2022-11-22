Galatasaray'ın Okan Buruk planı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta aldığı 3 galibiyet sarı-kırmızılı takımda yüzlerin gülmesini sağladı.

Birkaç hafta öncesine kadar koltuğu tartışılan ve Başakşehir maçına kadar süre biçilen teknik direktör Okan Buruk, alınan başarılı sonuçlar sonrasında hem yerini sağlamlaştırdı hem de 23. şampiyonluk yolunda camiaya güven verdi.

Bu durum sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; Yöneticiler, Dünya Kupası'ndan sonra başlayıp hiç ara vermeden devam edecek lig yarışında Buruk'a moral vermek için kolları sıvadı.



OPSİYON KULLANILACAK

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk'un anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılacak.

49 yaşındaki teknik adam ile bir yıl daha çalışılacak. Böylece hem Buruk'un kafasının sözleşme ya da gelecek kaygısıyla karışmasını engel olunacak hem de oyunculara "takımın patronu" Okan Buruk mesajı verilecek.

Başarılı çalıştırıcı, hali hazırda 17 milyon TL alıyor. Gelecek sezon ise anlaşma gereği yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükselecek.

Buruk'un vergilerini Galatasaray yönetimi öderken sözleşmesinde şampiyonluk bonusu da yer aldığı belirtiliyor.