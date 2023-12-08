Galatasaray taraftarı gelen gol sonrası atkı şov yaptı

Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray, Sacha Boey'in 22. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Atılan gol sonrası tribünler büyük sevinç yaşarken, taraftarlar atkı şov yaptı.
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Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Sacha Boey'in golüyle öne geçerken, tribünler bayram yerine döndü.
Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray, Sacha Boey'in 22. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Atılan gol sonrası tribünler büyük sevinç yaşarken, taraftarlar atkı şov yaptı.