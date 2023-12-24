Galatasaray taraftarı Kadıköy'de galibiyetten emin. Messi de olsa Fred de olsa...

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı Kadıköy'de galibiyetten emin. Messi de olsa Fred de olsa...
Fenerbahçe derbisine gitmek için Rams Park Stadı'nın önünde bekleyen taraftarlar, Galatasaray'ın galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

Süper Lig'de bu akşam dev derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadelede takımlarına Kadıköy'de destek vermeye hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, stada hareket etmeden önce Yeniçağ kameralarına konuştu.

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneceklerine öyle eminler ki, "Fred de olsa Messi de olsa fark etmez. Galatasaray orada alıştı yenmeye" yorumunu yaptılar.

Bu arada Ülker Stadı'nda geniş güvenlik önlemi alındı. Galatasaray taraftarının stada gelmesi bekleniyor.

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