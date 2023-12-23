Hakan Çalhanoğlu yine yaptı yapacağını. Inter'i havalara uçurdu

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Hakan Çalhanoğlu yine yaptı yapacağını. Inter'i havalara uçurdu
Inter; Lecce karşısında 2-0'lık skorla kazanırken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golün asistini yaptı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Serie A 17. hafta mücadelesinde Lecce'yi konuk etti.

San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazanmayı bildi.

Hakan Çalhanoğlu; 43. dakikada Yan Aurel Bisseck'in attığı golün asistini yapıp, galibiyete katkı sağladı. İtalyan ekibinin diğer sayısını 78. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Milli futbolcumuz 75. dakikada yerini Asllani'ye bırakırken tüm stat onu ayakta alkışladı.

Inter 20 puana ulaşırken, Lecce 20 puanla haftayı tamamladı.

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