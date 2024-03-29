Galatasaray Trabzonspor'la birleşti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin pozisyonu giderek daha fazla tartışma konusu oluyor ve EURO 2024'ten sonra görevi bırakabileceği söylentileri dolaşıyor.

Bu spekülasyonlar arasında, Büyükekşi'nin muhtemel halefleri olarak Mahmut Özgener, Cemil Kazancı ve Göksel Gümüşdağ'ın adları öne çıkıyor.

ÖZGENER İÇİN DESTEK ARANIYOR

Süper Lig kulüplerinin çoğunluğu, Mahmut Özgener'in adaylığına olumlu yaklaşıyor gibi görünüyor.

Ancak, Galatasaray başta olmak üzere Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Pendikspor gibi kulüplerin, Özgener'e başlangıçta sıcak bakmadıkları belirtiliyor.

Özgener daha önce, Temmuz 2008'den Haziran 2011'e kadar TFF Başkanlığı yapmıştı.