Ali Koç hiç düşünmeden reddetti Fenerbahçe ve TFF'nin arası bir kez daha gerildi

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki gerginlik artarak devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe; yoğun maç takvimini gerekçe gösterip 7 Nisan'daki Süper Kupa maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF; Galatasaray'dan da görüş aldıktan sonra Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla iki kurum arasındaki ipler iyice gerilmişti.

Bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'nun; Fenerbahçe'nin kapısını flaş bir öneriyle çaldığı ortaya çıktı.

Fanatik gazetesinden Umut Eken'in haberine göre; TFF; Sarı-Lacivertli kulübe resmi yazı gönderip, "14 Nisan'da Karagümrük ile oynayacağınız Süper Lig maçının ileri tarihe ertelenmesini ister misiniz?" diye sordu.

Ancak Başkan Ali Koç bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Böylece Fenerbahçe; TFF'ye karşı olan sert tutumunu bir kez daha tekrarladı.

MAÇ TAKVİMİ YOĞUN

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde 3 Nisan'da Adana Demirspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, 11 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına gidecek.

14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe 18 Nisan'da ise Olympiakos'u Kadıköy'de rövanş maçında ağırlayacak.