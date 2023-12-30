Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü. Taraftarlar havalimanlarına akın etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

İKİ TAKIM DA YURDA DÖNDÜ

Yaşananların ardından Galatasaray kafilesi, saat 05.20'de İstanbul Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan THY uçağı da 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, yurda dönen takımları havaalanlarında karşıladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek herhangi bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Oğlu Ali Yiğit Buruk'la birlikte özel aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı." yanıtını verdi.

ARAFTARLAR HAVAALANLARINA AKIN ETTİ

Fenerbahçe kafilesini Galatasaraylı, Galatasaray kafilesini ise Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudu.