Güney Koreli gazeteciden flaş 'Süper Kupa’ paylaşımı: Hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

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Güney Koreli gazeteciden flaş 'Süper Kupa’ paylaşımı: Hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen, ancak yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı iptal edilen mücadeleye dair Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den, sosyal medyada büyük ilgi gören Atatürk paylaşımı geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

KORELİ GAZETECİ: HİÇ YENİLMEYEN BİR ADAMI YENEBİLECEKLERİNİ ZANNETTİLER

Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'nin transferi sonrası Türk futbolunu yakından takip eden Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee, bir paylaşım yaptı.

Lee, sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımında, “Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler” dedi.

Lee, şu ifadeleri kullandı:

“TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM”

"Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor. Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."

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