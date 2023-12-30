Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağı ‘Atatürk’ posterleriyle donattıldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi.