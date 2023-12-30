İmamoğlu’ndan ‘Süper Kupa’ önerisi: İkiye bölünsün

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

İMAMOĞLU'NDAN 'KUPA İKİYE BÖLÜNSÜN' ÖNERİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa'nın ikiye bölünmesi önerisinde bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘bu duruşun, milletin gönlünde her daim anlamı olacağını’ söyledi.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yabancı bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırası üzerinden yaşananlar milletimizi derinden üzmüştür. Ne var ki iki güzide kulübümüz Atatürk’e, milletimiz adına sahip çıkıp gereğini yapmıştır. Bu maç artık bir rekabeti değil, milli birliğimizi temsil eder hale gelmiştir. Bu anlamlı tavrı daimi kılmak için her iki camia ve yöneticilerine bir önerim var: Bu finalin kaybedeni yok, 2 kazananı vardır. 2023 yılı Süper Kupası’nın, ikiye bölünerek ebedi rekabet ve dostluğun ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’e olan sonsuz bağlılığımızın simgesi olarak iki kulübün müzesinde sergilenmelidir. Bu duruş milletimizin gönlünde her daim anlamlı olacaktır."

1958’DE BAŞBAKANLIK KUPASI İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Galatasaray 1958 yılında Başbakanlık Kupası Finali’nde karşı karşıya gelmişti.

Ankara'da oynanan karşılaşma Şirzat Dağcı ve Metin Oktay’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermiş, kazanan çıkmayınca iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek paylaştırılmasını teklif etmişti.

Kupa, 65 yıldır her iki takımın da müzesinde sergileniyor.