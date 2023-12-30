Suudilerden Süper Kupa'yla ilgili ilk açıklama: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

SUUDİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Krizin ardından mücadelenin organizatörü Suudi Arabistan Devleti destekli turizm şirketi Riyadh Season’dan açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, yaşananlarla ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“MİLLİ MARŞININ ÇALINMASI VE TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARININ SERGİLENMESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK”

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

“İKİ TAKIM DA ANLAŞMAYA UYMADI”

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."