Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Gelişmeler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

THE SUN: SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

İngiltere merkezli The Sun gazetesi, "Suudi Arabistan'daki Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali 'kulüpler oynamayı reddettiği için' iptal edildi" başlığıyla okurlarına haberi duyurdu.

Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanması nedeniyle iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtildi.

DAILYMAIL: TÜRKİYE'NİN KURUCUSUNUN PANKARTI YASAKLANDI

DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı.

Haberde maçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk geldiği vurgulandı.

DailyMail haberinde, "Suudiler, ısınma hareketleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.

MIRROR: ATATÜRK'Ü ANMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Mirror gazetesi ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediğini yazdı.

Haberde, "Maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri yer aldı.

REUTERS’TAN CEMAL KAŞIKÇI HATIRLATMASI

Reuters da Riyad'daki Türkiye Süper Kupa Finali’nin, İstiklal Marşı'nın okunmasının ve Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıkan tartışmalar sonucu iptal edildiğini yazdı.

Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından son dönemde onarılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

AL-MONITOR: SOSYAL MEDYADAN ATATÜRK RESMİ PAYLAŞTILAR

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi de okurlarına 'Son Dakika' olarak duyurduğu haberinde, maçtan dakikalar önce Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer önde gelen Türk takımlarının sosyal medya hesaplarında Atatürk resimleri paylaştığı belirtildi.

BILD: SEBEP, SUUDİLER İLE DİN VE DEĞERLER ÇATIŞMASI

Almanya'nın Bild gazetesi de Atatürk'ün Türkiye'de laikliği temsil ettiğini aktararak, bunun Suudi Arabistan'a uymadığını, yönetimin bu düşünceyi reddettiğini yazdı.

KICKER: CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA SKANDAL

Almanya'nın Kicker haber sitesi, olayı, "Cumhuriyet'in 100'üncü doğum gününde skandal: Riyad'daki Türk Süper Kupası iptal edildi" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Haberde, iptal kararının sebebinin, ev sahibi ülke ile iki kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.

THE ATHLETIC

The Athletıc sitesi ise "Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'da çıkan tartışmanın ardından iptal edildi." ifadelerini kullandı.

SKY SPORT

"Riyad'daki başlama vuruşuna kısa bir süre kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüpten yapılan ortak açıklamada, kısa süreli iptalin nedeni olarak "organizasyondaki aksaklıklar" gösterildi."