Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a puan kaybetmesiyle Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yeniden kızıştı.

Sarı Lacivertlilerin 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Gazeteci Erbatur Ergenekon'un sosyal medyadan paylaştığı "Şampiyonluğu Trabzonspor belirler" konulu video da kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u farklı yenmesinin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar Ergenekon'un videosunu paylaştı.

İşte Erbatur Ergenekon'un o videosu:

Bu sezon Galatasaray’la Fenerbahçe o kadar iyi ki, şampiyonluk büyük maçlardan geçecek.

Aklıma da şey geldi izlerken.

Kurlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın bir çıkışı vardır:

Ona denir ki seninle ben Galatasaray’la Fenerbahçe gibiyiz.

Birimiz olmadan diğerimiz olmaz der.

Karşısındaki karakter Akrep Bekir.

O da derki, “Beeen Trabzonlu’yum. Şampiyonu ben tayin ederim.