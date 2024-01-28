Galatasaray'a 35 milyon Euro kazandıran Boey'den flaş açıklama

Beyza Damgacıoğlu
Galatasaray'a 35 milyon Euro kazandıran Boey'den flaş açıklama
Tarihi bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Galatasaray taraftarına seslendi.

Sacha Boey; 30 milyon Euro net artı 5 milyon Euro bonuslar karşılığında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer oldu.
Tarihi bir bonservis bedelinin Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına girmesini sağlayan Fransız yıldız, taraftara veda mesajı yayınladı.
Boey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaraylılar, Üç muhteşem yıl boyunca temsil etmekten gurur duyduğum büyük kulüp Galatasaray'dan ayrıldığımı duyuruyorum. Sizlerle harika zamanlar geçirdim ve Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini korumak benim için bir onurdu."

"Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, koçuma, tüm personele ve kulüp yönetimine de teşekkür etmek istiyorum."

"Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız. Her zaman bir numaralı destekçiniz olacağım ve nerede olursam olayım takımın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğim! Siz her zaman benim tarihimin bir parçası olacaksınız."

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