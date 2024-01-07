Galatasaray'da Abdülkerim fırtınası. Önce gol sonra bayrak şov yaptı izleyenleri kendine hayran bıraktı

Galatasaray, Konyaspor karşısında 3-0 kazanırken, Abdülkerim Bardakçı attığı iki golle yıldızlaştı.

Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Galatasaray, Rams Park'ta konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmaya damga vuran isim Abdülkerim Bardakçı oldu.

63. dakikada voleyle ağları havalandıran tecrübeli stoper, 90+3'te de sahne aldı, bu kez kafayla skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ardından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Abdülkerim Bardakçı, taraftara üçlü çektirdi. Daha sonra tribünden bayrağı kapan Abdülkerim, bayrak şov yaptı.