Galatasaray'da Abdülkerim fırtınası. Önce gol sonra bayrak şov yaptı izleyenleri kendine hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da Abdülkerim fırtınası. Önce gol sonra bayrak şov yaptı izleyenleri kendine hayran bıraktı
Attığı 2 golle Konyaspor maçına damga vuran Abdülkerim maç sonunda da şov yaptı.

Galatasaray, Konyaspor karşısında 3-0 kazanırken, Abdülkerim Bardakçı attığı iki golle yıldızlaştı.
Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Galatasaray, Rams Park'ta konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmaya damga vuran isim Abdülkerim Bardakçı oldu.
63. dakikada voleyle ağları havalandıran tecrübeli stoper, 90+3'te de sahne aldı, bu kez kafayla skoru 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ardından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Abdülkerim Bardakçı, taraftara üçlü çektirdi. Daha sonra tribünden bayrağı kapan Abdülkerim, bayrak şov yaptı.

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