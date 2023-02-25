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Galatasaray'a bir İtalyan daha: Roberto Gagliardini

İtalyan basını Galatasaray'ın Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:44
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi

Galatasaray'a bir İtalyan daha: Roberto Gagliardini
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Galatasaray, Zaniolo'dan sonra bir başka İtalyan futbolcunun daha peşine düştü.

İtalyan basınının verdiği habere göre sarı kırmızılı kulüp Inter'de forma giyen İtalyan milli futbolcu Roberto Gagliardini için girişimlere başladı.

Orta sahada forma giyen Gagliardini'nin Inter'le sözleşmesinin sezon sonunda biteceği de belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın futbolcuyu gelecek sezon için düşündüğü, ancak başka kulüplerin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki Gagliardini, Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon euroya Inter'e transfer edilmişti.

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