Galatasaray'a bir İtalyan daha: Roberto Gagliardini

Galatasaray, Zaniolo'dan sonra bir başka İtalyan futbolcunun daha peşine düştü.

İtalyan basınının verdiği habere göre sarı kırmızılı kulüp Inter'de forma giyen İtalyan milli futbolcu Roberto Gagliardini için girişimlere başladı.

Orta sahada forma giyen Gagliardini'nin Inter'le sözleşmesinin sezon sonunda biteceği de belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın futbolcuyu gelecek sezon için düşündüğü, ancak başka kulüplerin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki Gagliardini, Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon euroya Inter'e transfer edilmişti.