23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Zaniolo'ya ev tutalım derken transferi öğrendi

Galatasaray Zaniolo'ya ev tutalım derken transferi öğrendi

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çektiği Zaniolo'nun sezon sonu gideceği ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin otelde kalan Zaniolo'yo ev kiralama teklifine yıldız oyuncu "Zaten sezon sonu gidiyorum" diyerek karşılık verdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:10
Takip Et

Zaniolo sezon sonu Galatasaray'day ayrılıyor

Galatasaray Zaniolo'ya ev tutalım derken transferi öğrendi
+
Aa
-

Ara transferde Galatasaray'ın renklerine kattığı Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündemdeki yerini koruyor.
Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor.
Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.
İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.

ANNESİ DE AÇIKLAMIŞTI
Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, daha önce Corriere dello Sport'a verdiği röportajda oğlunun Roma ile yaşadığı sorunları açıkladı. Costa, "Günler geçtikçe Nicolo kendisinin projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı. Roma, Haziran ayında ona kendisini satmayı düşündüklerini bildirdi. O günden itibaren kendisine hep dışlanmış biri gibi hissetmeye başladı" dedi.

Sözlerine devam eden Costa, "Galatasaray'ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Nicolo'ya onu çok istediklerini hissettirdiler Zaniolo, yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti. Ne ben, ne Nicolo, ne de ailem Roma taraftalarına kızgın değiliz. Roma taraftarlarına her zaman minnettar olacağız. Bizi çok eleştirdiler, ancak bu onların suçu değil. Kendilerine açıklanana inandılar" ifadelerini kullandı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
2
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
3
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
4
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
5
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
6
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.