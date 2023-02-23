Galatasaray Zaniolo'ya ev tutalım derken transferi öğrendi

Ara transferde Galatasaray'ın renklerine kattığı Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündemdeki yerini koruyor.

Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.

İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.

ANNESİ DE AÇIKLAMIŞTI

Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, daha önce Corriere dello Sport'a verdiği röportajda oğlunun Roma ile yaşadığı sorunları açıkladı. Costa, "Günler geçtikçe Nicolo kendisinin projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı. Roma, Haziran ayında ona kendisini satmayı düşündüklerini bildirdi. O günden itibaren kendisine hep dışlanmış biri gibi hissetmeye başladı" dedi.

Sözlerine devam eden Costa, "Galatasaray'ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Nicolo'ya onu çok istediklerini hissettirdiler Zaniolo, yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti. Ne ben, ne Nicolo, ne de ailem Roma taraftalarına kızgın değiliz. Roma taraftarlarına her zaman minnettar olacağız. Bizi çok eleştirdiler, ancak bu onların suçu değil. Kendilerine açıklanana inandılar" ifadelerini kullandı.