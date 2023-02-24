Galatasaray taraftarına transferde kötü haber. Fabian Rieder'in menajeri iddiaları yalanladı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Süper Lig’de Okan Buruk yönetiminde zirveyi elinde bulunduran Galatasaray ligdeki başarısının yanı sıra ara transfer sezonunda beklentilerin üstüne çıkarak taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.5 Mart’a kadar sürecek olan transfer süreci içerisinde kadrosuna takviye yapmaya devam etmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpte taraftarın gözü on numara mevkiine yapılması beklenen transferde. Yapılması beklenen transfer kapsamında her geçen gün başka bir ismin kulübün gündeminde olduğu iddiası ortaya atılıyor.

FABİAN RİEDER İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Son olarak ortaya atılan iddiada Galatasaray’ın, Young Boys ile genç yıldız Fabian Rieder ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberde Young Boys’un 21 yaşındaki genç yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir talebi olduğu ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Kısa sürede yayılan haber Galatasaray taraftarında heyecan yarattı.

MENAJERİ YENİÇAĞ’A KONUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından Fabian Rieder’in menajeri Wolfgang Vöge Yeniçağ’a konuştu. Menajer Vöge iddiaları kesin bir dille yalanlayarak Fabian Rieder’in Young Boys’ta kalmaya devam edeceğini belirterek Galatasaray ile hiçbir temas kurmadıklarını açıkladı.

FABİAN RİEDER KİMDİR

Young Boys Bern takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Fabian Rieder, 16 Şubat 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 74 kilo olan Fabian Rieder, sol ayağını kullanmaktadır.