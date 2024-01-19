Galatasaraylı yıldızın hayatı tepetaklak oldu. Şimdi emlakçılık yapıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi estiği dönemde Sarı Kırmızılıların sağ beki Eboue, Fatih Terim’in de yıldızıydı.

Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nın da bir dönem vazgeçilmezi olan Eboue’nin trajik hikayesi dikkat çekiyor.



Fatih Terim sonrası formdan düştü, Prandelli kadro dışı bıraktı.



Sunderland’e transfer oldu ancak menajerine 1 milyon Euro parasını ödemediği için futboldan men edildi.



Kıbrıs’ta oynayacaktı ancak AIDS iddialarıyla sözleşme imzalanmadı.



Boşandığı eşi tüm malvarlığına el koydu.

Yıldız futbolcunun 2016'da futbolu bıraktığında 20 milyon Euro değerinde mal varlığı bulunuyordu.

Galatasaray’ın scoutu olarak bir dönem çalışan Eboue şimdi emlak işiyle uğraşıyor.