Galatasaraylı yıldızın hayatı tepetaklak oldu. Şimdi emlakçılık yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı yıldızın hayatı tepetaklak oldu. Şimdi emlakçılık yapıyor
Fatih Terim’in gözdesi olan ve Galatasaray’da oynadığı 2011-2015 yılları arasında taraftarın sevgilisi olan Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi estiği dönemde Sarı Kırmızılıların sağ beki Eboue, Fatih Terim’in de yıldızıydı.

Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nın da bir dönem vazgeçilmezi olan Eboue’nin trajik hikayesi dikkat çekiyor.

Fatih Terim sonrası formdan düştü, Prandelli kadro dışı bıraktı.

Sunderland’e transfer oldu ancak menajerine 1 milyon Euro parasını ödemediği için futboldan men edildi.

Kıbrıs’ta oynayacaktı ancak AIDS iddialarıyla sözleşme imzalanmadı.

Boşandığı eşi tüm malvarlığına el koydu.

Yıldız futbolcunun 2016'da futbolu bıraktığında 20 milyon Euro değerinde mal varlığı bulunuyordu.

Galatasaray’ın scoutu olarak bir dönem çalışan Eboue şimdi emlak işiyle uğraşıyor.

emmanuel-eboueden-itiraflar-wa-325-v.jpg

emmanuel-eboueden-itiraflar-wa-914-v.jpg

emmanuel-eboueden-itiraflar-wa-444-v.jpg

İlgili Haberler
Icardi geri döndü. Galatasaray derbi mesaisine başladı
Icardi geri döndü. Galatasaray derbi mesaisine başladı
Galatasaray'ın yeni transferini Osman Şenher açıkladı
Trabzonspor Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray ayrılığı duyurdu. Gece yarısından sonra açıklandı
Galatasaray ayrılığı duyurdu. Gece yarısından sonra açıklandı
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Hamza Akman'dan geldi
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Hamza Akman'dan geldi
Son Haberler
Ağva Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerin mutlu günü. Hediyelerini Mustafa Can'ın elinden aldılar Yaşam
Ağva Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerin mutlu günü. Hediyelerini Mustafa Can'ın elinden aldılar
ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son gelişme. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk’ten bomba açıklama Dünya
ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son gelişme. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk’ten bomba açıklama
Kilo kaybını önleyen besinler Sağlık
Kilo kaybını önleyen besinler
Türk donanması için tarihi gün. Mavi Vatan'a 4 yeni güç eklendi Gündem
Türk donanması için tarihi gün. Mavi Vatan'a 4 yeni güç eklendi
Ali Koç'tan özel istek Spor
Ali Koç'tan özel istek
Kolesterolü dengede tutuyor. Şişliği alıyor. Bu yaş aralığında olan bol bol içsin Sağlık
Kolesterolü dengede tutuyor. Şişliği alıyor. Bu yaş aralığında olan bol bol içsin