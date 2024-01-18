Fenerbahçe yarı finalde

Ülkemizi CEV Cup'ta temsil eden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu konuk etti.

İlk karşılaşmayı 3-1'lik skorla kaybeden Sarı-Lacivertli ekip; Burhan Felek'te ağırladığı rakibini rövanşta 3-0 yendi ve maçı altın sete taşıdı.

Altın sette de rakibine 15-11'lik üstünlük kuran Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finallere yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe Parolapara 4’lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti.