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Galatasaray'da mali kongre başladı

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:59
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Galatasaray'da genel kurul toplantısı başladı

Galatasaray'da mali kongre başladı
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemlerinin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

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