Fenerbahçe'den Serdar Dursun hamlesi

Beyza Damgacıoğlu
Fenerbahçe'den Serdar Dursun hamlesi
Devre arasında transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve Rade Krunic, Leonardo Bonucci ile Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu Umut Nayir, EURO 2024 öncesi oynama fırsatı yakalamak ve formunu korumak için Süper Lig takımlarından Pendikspor’a kiralık gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin yanına bir de yerli santrfor almak istediklerini ve bu konuda araştırmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük’e kiraladığı Serdar Dursun’u geri alabilir.

MARIO BRANCO GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun deneyimli forvetle bir toplantı yaptığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe’ye dönme arzusunda olduğu, Fatih Karagümrük yönetiminin de bu isteğe olumlu baktığı söylendi.

Serdar Dursun, sezon başında gittiği Fatih Karagümrük’te tüm müsabakalarda 23 kez forma şansı bulurken takımına 6 gol attı.

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