Beşiktaş'taki acı gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. 'Skandal değil de nedir bunlar' diyerek anlattı. Mirza Şeker yazdı

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Beşiktaş'taki acı gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. 'Skandal değil de nedir bunlar' diyerek anlattı. Mirza Şeker yazdı
Beşiktaş'ın beli bir türlü doğrulamadı!

Alınan sonuçlar ortada.
Son üç maçtır kazanamayan Beşiktaş, Pendikspor'dan 4 yerken, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı ve Sivasspor deplasmanından ise 1-0'lık sonuçla eli boş döndü.
Takımın başına Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adam ile ilk maçına Karagümrük karşısında çıktı.
Karagümrük'ü 3-0'la geçti, ardından kupada Eyüpspor'a 4 attı.
Herşey güzel giderken bir anda Pendikspor maçının 4-0 bitmesi, hayal kırıklığı yarattı ve ardından 3 maçlık bir mağlubiyet serisi oluştu.
Tabiki suçu Fernando Santos ve Başkan Hasan Arat'a yıkmak doğru değil.
Ben bu durumun gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Ancak taraftarlar transfer bekliyor.
Sayın başkan Hasan Arat gelmeden önce söylediği vaatler sonrası, henüz gerçekleşmeyen transferler olunca doğal olarak taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.
Şu ana dek Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'u kadrosuna kattı.
Medyada yazılan ve çizilen transferlerden henüz hiçbirisi gerçekleşmedi.
Transfer sezonu 9 Şubat'ta sona erecek.
Umuyorum ki bu transferler gerçekleşecek.
Fakat bu transferlerden önce takımdan gönderilmesi gereken tonla futbolcu var.
Formanın ağırlığını hissedemeyen, armanın değerini anlamayan futbolcuların bir an önce gönderilmesi gerek.
Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Onur Bulut ve daha niceleri...
Rachid Ghezzal'ın da düşen formu, birçok şeyi anlatıyor aslında..
Anadolu takımından ne farkı kaldı Beşiktaş'ın?
Önceki yıllarda evinde oynadığı maçlarda rakibine cehennemi yaşatan Beşiktaş, şu an o farkını gösteremiyor.
23 maçta 11 galibiyet alan Beşiktaş, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray hem kadro değeri açısından, hem de puan açısından farkı açmış durumdayken, Beşiktaş izlemekle yetiniyor.
Ayrıca son haftalarda yaşanan hakem yanlışları da cabası! Skandal değil de nedir bunlar?
Herhangi bir açıklama ve dik duruş gösterilmedi.
Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar çıkarak bir kaç laf etti sadece ama bu yetmez!
Hakemler göz göre göre doğradı Beşiktaş'ı.
Hem Adana Demirspor maçında hem de Sivasspor maçında!
Tekrar söylüyorum, bu kadro Hasan Arat'ın suçu değil.
Ancak bir hareketlenme yaşanması lazım.
Ya da bu sezon bu şekilde gidecek ve takım ligi kaçıncı sırada bitirirse durumuna dönecek, yeni sezon planlaması yapılacak.
Beşiktaş'ı eski günlerine döndürecek olan sizlersiniz...

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