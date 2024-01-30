Konyaspor'a ihanet edenleri açıkladı. Calvo'nun neden kaçtığını ortaya çıkardı. Recep Çınar yazdı

Konya’da ne seçim ne de geçim konuşuluyor…

Konuşulan tek şey; Konyaspor…

Çıkın çarşıya pazara…

Özellikle de Bedesten, Kunduracılar içerisi, Sarraflar Çarşısı, Kadınlar Pazarı, Kapı Cami ve civarlarında insanlara bir kulak kabartın, neler konuştuğunu “şak” diye anlarsanız…

İnsanlar, kendi dertlerini bir kenara bırakmış, “Konyaspor düşer mi, düşmez mi?” birbirlerine soruyor, olmadı papatya falları açıyorlar…

Diyeceksiniz ki, nereden biliyorsun?

Haftanın 3-4 günü oralardayım, sokağın nabzını tutuyorum…

Hele de beni tanıyanlar, “Abi ne olacak bu Konyaspor’un hali?” diye sormakla kalmayıp, bir önceki yönetime verip veriştiriyorlar!

Abartmıyorum…

Gerçekten sıkıntılı bir durum var şehirde…

OMEROVİÇ YANLIŞ YOLDA!

Başakşehir hezimetinden sonra takımın teknik patronu Omeroviç’in hakemle ilgili, “bu maç için yeterli bir hakem değildi” düşüncesine imzamı atarım…

Burada bir sıkıntı yok…

Ama, aynı Omeroviç’in Yunus Mallı konusundaki görüşüne zerre kadar katılmadığım gibi, Konyaspor’un geleceği adına da endişelendiğimin altını çizmek isterim…

Konyaspor’a kim ya da kimler tarafından transfer edilmişse, bu transfere imza atanlar kulübe “ihanet” etmişlerdir!

Omerovic, 3-2 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Yunus Mallı’nın performansından memnun olduğunu açıklamış!

Kendisine sorulan Yunus sorusuna Bosnalı hoca, “Yunus Mallı benim sevdiğim bir oyuncu. Oyuncumdan memnunum. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yunus’tan şikayetçi değilim. Diğer maçlarda da iyi oynadı. Takıma başka bir kalite katıyor” demiş…

Sevgili hocam; Yunus, sadece Konyaspor’un değil, senin de kaliteni düşürüyor!

Bil istedim.

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Omeroviç’in Başakşehir maçındaki en büyük yanlışlarından birisi de, Sokol ve Marlos hamleleriydi…

Ön alanda topa basan, top tutan, savunma oyuncularını kendi birinci bölgelerine hapseden, bu maçta ortalamalarının altında oynamalarına rağmen, 2-0’dan sonra daha çok ihtiyaç duyulacak isimlerdi…

Ama, sen ne yaptın; onları kenara almakla takımı eksilttin!

Bu kadar net…

Konyaspor’da kaliteye yönelik bir sıkıntı varken, Marlos gibi, Sokol gibi, hatta Ahmet Oğuz gibi oyunculardan verim alabilmenin yolu, bu oyuncuları kenara almak ya da kulübede oturtmak değil, aksine onları sahada tutmaktır…

Konyaspor’un ligde kalmasının olmazsa olmazlarından sadece birisidir bu…

Ahmet Oğuz konusunda şunu da paylaşmak isterim; bundan önceki maçlardaki Ahmet Oğuz’la olmaz…

Hem zihinsel, hem fiziksel hazır olması gerekir.

CALVO PARASINI ALAMADIĞI İÇİN KONYASPOR’DAN AYRILDI

Konyaspor’un en önemli oyuncularından birisi olan ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilen Kosta Rikalı Calvo’nun Konyaspor’dan neden ayrıldığının izini sürdüm ve karşıma ne çıktı biliyor musunuz?

Para!

Kosta Rikalı oyuncu, Konyaspor’la 2024’ün Ocak ayına kadar değil, sezonun bitimine kadar sözleşme imzalamış…

Buraya kadar her şey normal…

Normal olmayan Fatih Özgökçen ve yönetiminin Calvo’nun alacağı olan 200 bin doları öde(ye)memeleri!

Calvo, Fatih Özgökçen’den parasını istiyor, ancak Fatih Özgökçen Kosta Rikalı oyuncuya çek teklif ediyor…

Kosta Rikalı oyuncu çeki kabul etmiyor, keş, yani peşin para istiyor…

Özgökçen de, “tamam, hallederiz” diyor, ama bir türlü 200 bin doları bir araya getiremiyor ve son güne kadar Calvo’yu oyalıyor…

Sonra ne mi oluyor?

Calvo, Fatih Özgökçen’e ‘paramı veremiyorsanız, sözleşmemi yenileyelim ve sözleşmeye Ocak ayında, yani devre arasında gidebilir maddesini ekleyelim’ diyor…

Fatih Özgökçen ve Calvo oturuyorlar yeni bir sözleşme yapıyorlar…

Ve Konyaspor’un en önemli oyuncusu Calvo parasını alamaması nedeniyle sadece Konya’dan değil, Türkiye’den ayrılıyor…

Yani, Calvo’nun çocuğuna yakın olması için Konyaspor’dan ayrılması, Beşiktaş’la isminin anılması falan-filan hikaye…

Olay bu…

Fatih Özgökçen’e sormak lazım; son genel kurulda ve öncesinde yapılan basın toplantısında ‘kulübe şu kadar para getirdik, bu kadar sponsor bulduk, şu kadar borç ödedik’ diye esip gürlediniz mi?

Bırakın esip gürlemeyi aklandınız üstelik!

Calvo’ya verilmesi gereken 200 bin doları bir araya getiremediğiniz için gitti Kosta Rikalı oyuncu…

Konyaspor’un şu anda borcu bir milyarın çok üstünde…

Bunu da bir tarafa not edin.

150 MİLYON SÖZÜ DOĞRU MU?

Bu bir iddia…

Ama, doğruluk derecesi yüzde 99…

İddia sahibinin ismi bende saklı…

Mesele şu…

Fatih Özgökçen, son genel kurul öncesi mevcut başkan Ömer Korkmaz’a, “sen rahat ol, sana desteğimiz sürecek” diyor…

Ve bir şey daha söylüyor…

“Murat Kurum Bakanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklansın, size hemen 150 milyon TL vereceğiz” vaadinde bulunuyor…

Umarım doğrudur…

Peki, Fatih Özgökçen böyle bir vaatte bulunduysa Murat Kurum’un adaylığı açıklanalı neredeyse bir ay olacak…

Bu para Konyaspor'un kasasına girdi mi, girmediyse ne zaman girecek?

Fatih Özgökçen bu parayı nereden buldu ya da bulacak meselesine hiç girmiyorum…

Beni ilgilendiren mesele şu; vaat edilen paranın kulübün kasasına girip girmediği…

Benim bu soruma mevcut Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da cevap verebilir.