Galatasaray'da Sanchez ve Ziyech'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe derbisinde forma giyecekler mi?

NTVSpor’da yer alan habere göre, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech’in son durumu belli oldu.

Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ve Pendikspor mücadelesi öncesinde sakatlanan Hakim Ziyech’in tedavileri sona erdi.

Derbiden önceki son antrenmanda bireysel çalışmalarını sürdüren Sanchez’in durumu yarın belli olacak. Galatasaray teknik heyeti oyuncunun iğne ile maça çıkması ihtimalini değerlendiriyor.

Takımla çalışmalara katılan Ziyech’in ise oynamasının önünde bir engel yok. Yıldız futbolcu teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.