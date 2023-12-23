Galatasaray'da Sanchez ve Ziyech'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe derbisinde forma giyecekler mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Sanchez ve Ziyech'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe derbisinde forma giyecekler mi?
Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Ziyech ve Sanchez'den iyi haber geldi.

NTVSpor’da yer alan habere göre, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech’in son durumu belli oldu.

Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ve Pendikspor mücadelesi öncesinde sakatlanan Hakim Ziyech’in tedavileri sona erdi.

Derbiden önceki son antrenmanda bireysel çalışmalarını sürdüren Sanchez’in durumu yarın belli olacak. Galatasaray teknik heyeti oyuncunun iğne ile maça çıkması ihtimalini değerlendiriyor.

c8eacfa732ab48289d07dd06daa5a373.jpg

Takımla çalışmalara katılan Ziyech’in ise oynamasının önünde bir engel yok. Yıldız futbolcu teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

51b6151942174463905a5ca1e14bcc48.jpg

İlgili Haberler
Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu
PFDK merakla beklenen kararları açıkladı. İstanbulspor Fred ve Mert Hakan'ın cezaları belli oldu
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sanat camiasını ikiye böldü. İşte ünlülerin skor tahmini
Hakan Çalhanoğlu yine yaptı yapacağını. Inter'i havalara uçurdu
Hakan Çalhanoğlu yine yaptı yapacağını. Inter'i havalara uçurdu
Fenerbahçe başkanlığına adaylığı konuşuluyordu. Sadettin Saran'dan kongre açıklaması
Trabzonspor taraftarı çıkarken ıslıklamıştı. Abullah Avcı'dan Abdülkadir açıklaması
Sakaryaspor Kocaelispor derbisinde gol yağmuru
Son Haberler
Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nde Türkiye’yi Yahudiler kurdu sayıklaması! Yazarlar
Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nde Türkiye’yi Yahudiler kurdu sayıklaması!
Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu Spor
Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu
Hayat, Zeki Demirkubuz ve Ulusal Sinema Yazarlar
Hayat, Zeki Demirkubuz ve Ulusal Sinema
Yapamazsınız Tekin Bey Yazarlar
Yapamazsınız Tekin Bey
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı Yazarlar
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı
Düne bakarken bugünü kaybetmek Yazarlar
Düne bakarken bugünü kaybetmek
Masum ifadeler acı gerçekler Yazarlar
Masum ifadeler acı gerçekler