Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu
Noel arasının verildiği La Liga'da Arda Güler'in sahaya çıkacağı ilk maç netleşti.

Defensa Central’de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid sezon başında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında kararını verdi.

Noel nedeniyle ara verilen La Liga'da ligin yeniden başlamasından önce sakatlığını tamamen atlatacak olan Arda Güler’e teknik direktör Carlo Ancelotti formasını vermeye hazırlanıyor.

3 Ocak'taki Mallorca maçıyla lige geri dönecek olan Real Madrid’de Arda Güler’in bu maçta kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlgili Haberler
Bursaspor evinde rahat kazandı
Bursaspor evinde rahat kazandı
PFDK merakla beklenen kararları açıkladı. İstanbulspor Fred ve Mert Hakan'ın cezaları belli oldu
Zorbay Küçük'ün çarpıcı Fred raporu ortaya çıktı. Hakem 'Küfür etti' dedi Fred bambaşka konuştu
Galatasaray'da Sanchez ve Ziyech'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe derbisinde forma giyecekler mi?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sanat camiasını ikiye böldü. İşte ünlülerin skor tahmini
Son Haberler
Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nde Türkiye’yi Yahudiler kurdu sayıklaması! Yazarlar
Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nde Türkiye’yi Yahudiler kurdu sayıklaması!
Hayat, Zeki Demirkubuz ve Ulusal Sinema Yazarlar
Hayat, Zeki Demirkubuz ve Ulusal Sinema
Yapamazsınız Tekin Bey Yazarlar
Yapamazsınız Tekin Bey
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı Yazarlar
Enflasyonda çözüm umudumuz kalmadı
Düne bakarken bugünü kaybetmek Yazarlar
Düne bakarken bugünü kaybetmek
Masum ifadeler acı gerçekler Yazarlar
Masum ifadeler acı gerçekler