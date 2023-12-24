Yılan hikayesi sona erdi. Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu

Defensa Central’de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid sezon başında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında kararını verdi.

Noel nedeniyle ara verilen La Liga'da ligin yeniden başlamasından önce sakatlığını tamamen atlatacak olan Arda Güler’e teknik direktör Carlo Ancelotti formasını vermeye hazırlanıyor.

3 Ocak'taki Mallorca maçıyla lige geri dönecek olan Real Madrid’de Arda Güler’in bu maçta kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.