Trabzonspor taraftarı çıkarken ıslıklamıştı. Abullah Avcı'dan Abdülkadir açıklaması

Trabzonspor 2023 yılını Başakşehir beraberliği ile kapadı. 1-1 biten karşılaşmanın ardından Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, 81. dakikada oyundan çıkarken ıslıklanan Abdülkadir Ömür konusunda da önemli bir detay verdi.



İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları

"Futbola dönelim mi dönmeyelim mi bilmiyorum. Maç önü ve maç sonunda da şehit sayımızın arttığını duyduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Ülkemiz adına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İki tane planı olan bir takım. Rakibin özellikle top kendindeyken sahanın içinde aldıkları bir formasyon vardı. Biz burada özellikle baskıları nasıl yapacağız nereye yönlendireceğiz ve özellikle dar alandan çıkarmayacaktık. Bunu maçın genelinde doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bir tane zaten geniş alana çıktığında kenar ortadan golü yedik. Sonrasında da yine özellikle oyunda bir iki tane değişiklik yaparak oyuna tamamen sahip olup oyunun içinde devreden önce golü bulduk. Yapamadığımız final pasları vardı. Ekstra geçişlerde yakaladığımız var tercihlerimizi kullanamadık veya attığımız şutlar sonuçlanmadı. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz daha domine ettik. Baskılarımız bu anlamda devam etti. Özellikle topa yine daha fazla sahip olduk. Ama daha etkin daha fazla pozisyon olması lazım. Rakipten belki daha fazla pozisyonumuz var. Onların belki ikinci yarı kenar ortasından yakaladıkları bir tane pozisyon var. Onun dışında ikinci yarı bizim pozisyonumuz daha fazla. Biraz daha burada kalite biraz daha hırs biraz daha problemi çözmeyi yaşamamız gerekiyordu. Evet bugün senenin son maçını kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de hafta içi de bugün de bence oyun olarak kazanmayı belki rakipten bir tık daha fazla hak etmiş olabiliriz ama iki tane planı olan takım organizasyonu olan takım oyunun içindeki formasyonlarla değişiklik yapan takım karşılaştı ve bugün berabere bitti. Ve bu süreç yeni yıl olurken beraberlik maçıyla kapandı. Yeni sezonu kapatıp yeni bir beyaz sayfa açmak istiyorduk. Tabii bunu deneyeceğiz. Şu an itibariyle geldiğimiz günden itibaren oyun organizasyonunda biraz ilerleme var. Kalitemizi artırmamız lazım. Hızımızı artırmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularımız kazanmak istediler sonuna kadar ama kazanamadık yapacak bir şey yok. Şimdi herkese aynı zamanda iyi seneler mutlu seneler daha sağlıklı seneler. Umarım 2024 ülke adına ve Trabzonspor adına iyi bir başlangıç olur

"Ömür bu yörenin çocuğu ve buna alıştı artık bence etkilenmemesi gerekiyor. Bir kısım alkışlıyor bir kısım protesto edebiliyor. Taraftarımıza bu anlamda saygımız da var. Onlar da fedakarlık yaparak gelip galibiyet görmek istiyorlar. Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz. Ama sonuçta herkes iyi niyetli ve maçı kazanmak için her şeyini yapmaya çalışıyor. Onuachu bu takımın ve bizim önemli bir oyuncumuz. 75. dakikaydı galiba oyundan çıktığında. Onuachu topu tuttuğu zaman Trabzonspor farklı bir oyun oynuyor tutamadığı zaman farklı bir oyun oynuyor. Bugün o top kayıpları çok fazlaydı. Rakibe çok fazla top geçti. Ben de bu anlamda rakibin arkalarına koşuda fırsatlar vardı daha oraya koşu yapabilecek daha takım savunmasına yardım edebilecek hem de fiziksel olarak daha iyi olabilecek Destan'ı oyuna aldık. Tercihimiz taktikseldi. Aynı zamanda da performans fiziksel baskılardan düşmeye başlamıştı. Bu şekilde değerlendirdik

"Nwakaeme ile ben buradan ayrıldıktan sonra da iletişim halinde olan birisiyim. Nwakaeme burada çok saygı gören birisi. Bunun Nwakaeme ya da bir başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yapabiliriz. İletişim halinde olduğumuz birisi. Şu an itibariyle bizim yabancı sayımız biliyorsunuz dolu. Fazlası da var aslında. Bu bir kere boşalması lazım. Fazlamızın sakatlığı da var Orsic'in. Boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız bu süreçte? Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."