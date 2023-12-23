Fenerbahçe Galatasaray derbisi sanat camiasını ikiye böldü. İşte ünlülerin skor tahmini

Trendyol Süper Lig’in 18. Haftasında lider Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

24 Aralık Pazar günü saat 19.00’da hakem Arda Kardeşler’in yöneteceği dev derbi öncesi sanat dünyasından pek çok isim mücadele için skor tahmininde bulundu.

TRHABER’den Recep Kıyatsıl’ın haberine göre işte o tahminler:

İbrahim Tatlıses, “İki takıma da barşarılar dilerim ama gönlüm Fenerbahçe'den yana. Maçı 2-0 kazanırız”

Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yener. Golleri Icardi, Zaha ve Bakambu atar"

Simge Fıstıkoğlu, “Maçın gergin geçeceğini düşünüyorum ancak iki tarafında skoru olgunluka karşılayacağı bir müsabaka olsun. 1-0 alırız golü de Icardi atar”

Mehmet Ali Erbil, “Sportmence olması gereken çok önemli bir spor müsabakası. Gelecek için örnek olmalı diye düşünüyorum. Sonucu tahmin etmek ço zor ama Fenerbahçeli olduğum için gönlümden geçen skor 2-1 alırız. Fred'in yokluğu etkileyecek ancak gonlüm Ferdi'den yana umarım golleri o atar”

Selçuk Yöntem, “Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum. Golleri Dzeko, Batshuayi ve Szymański atar. Fred'in yokluğunun Fenerbahçe'yi etkileyeceğini sanmıyorum”

Tuğba Özay, “Vaktinde her iki takımda da voleybol oynadım ancak gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı çatır çatır yeriz. Okan Buruk ve ekibi sahadan 'buruk' ayrılacak”

Coşkun Sabah, “Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarına göre coşkulu oynayacağını sanmıyorum çünkü karşısında Galatasaray var. Aslında aynı durum Galatasaray için de geçerli. Onlar da zorlanacak. Sonuçta bu derbi maçı. Fred'in bu maçta olmayışı büyük kayıp. Maçın berabere biteceğini düşünüyorum. 1-1 ya da 0-0”

Hakan Ural, “İnşallah hakemin konuşulmadığı iki takımın aleyhine sonuca etki etmeyecek bir hakem yönetimi olur öncelikle. Fenerbahçeli olmam nedeniyle gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana doğal olarak içimden geçen tahmini skor 2-0 Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde. Galatasaray da her takımı her yerde yenebilecek güçte bunu Şampiyonlar Ligi'nde gördük onlara da başarılar diliyorum. Maç sonu umarım hakemin hataları üzerinden ortalık yangın yerine dönmez bir klasik olarak”