Galatasaray'dan flaş açıklama. Rakipler bizim sayemizde Avrupa'da oynuyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu.

Öncelik karşılaşmanın zor geçeceğine vurgu yapan Öztürk, "Sparta Prag çok köklü bir kulüp 130. yıllarını kutluyorlar. Zor bir maç, ama Galatasaray sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük başarılara imza atmış, 2000 yılında UEFA şampiyonluğu almış, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez çeyrek final oynamış bir takım. Kazanalım. Sadece tur atlayarak değil kazanarak dönelim. Amacımız kazanarak dönmek" dedi.

Öztürk şöyle devam etti: "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Kağıt üstünde avantaj bizim. Sahada ne olur bilmiyoruz, ama biz Okan hocamız ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip geliriz. Şu an tüm konsantrasyonumuz Prag maçı. Son 25 yıldır Galatasaray'ın kazandırdığı puanlarla rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyorlar..."