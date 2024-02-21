Galatasaray'dan flaş açıklama. Rakipler bizim sayemizde Avrupa'da oynuyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'dan flaş açıklama. Rakipler bizim sayemizde Avrupa'da oynuyor
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Prag yolculuğu öncesi yaptığı açıklamayla ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu.

Öncelik karşılaşmanın zor geçeceğine vurgu yapan Öztürk, "Sparta Prag çok köklü bir kulüp 130. yıllarını kutluyorlar. Zor bir maç, ama Galatasaray sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük başarılara imza atmış, 2000 yılında UEFA şampiyonluğu almış, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez çeyrek final oynamış bir takım. Kazanalım. Sadece tur atlayarak değil kazanarak dönelim. Amacımız kazanarak dönmek" dedi.

Öztürk şöyle devam etti: "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Kağıt üstünde avantaj bizim. Sahada ne olur bilmiyoruz, ama biz Okan hocamız ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip geliriz. Şu an tüm konsantrasyonumuz Prag maçı. Son 25 yıldır Galatasaray'ın kazandırdığı puanlarla rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyorlar..."

İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı!
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı!
Galatasaray'da flaş gelişme. Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi müjdeyi verdi
Son dakika… Süper Lig 1 hafta ertelendi
Vakıfbank'ın güzel voleybolcusu gönlünü Fenerbahçeli sporcuya kaptırdı. Büyük aşk ortaya çıktı
Galatasaray'ın Sparta Prag kadrosu açıklandı. 4 yıldız kafilede yok
Galatasaray'ı satacak. Mehmet Ayan açık açık itiraf etti
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak
Son Haberler
CHP ile Saadet Partisi anlaştı. Adaylık krizi çözüldü Gündem
CHP ile Saadet Partisi anlaştı. Adaylık krizi çözüldü
Savaş uçağı KAAN insansız mı? Teknoloji
Savaş uçağı KAAN insansız mı?
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı! Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı rüzgarı!
Galatasaray'da flaş gelişme. Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi müjdeyi verdi Spor
Galatasaray'da flaş gelişme. Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi müjdeyi verdi
Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç’in evlilik durumu merak ediliyor Magazin
Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç’in evlilik durumu merak ediliyor
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı Gündem
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Çırak ve stajyer öğrenci sorunlarının araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi Siyaset
Çırak ve stajyer öğrenci sorunlarının araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi