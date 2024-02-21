Galatasaray'da flaş gelişme. Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi müjdeyi verdi

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılılar; ilk maçı 3-2 kazanmanın avantajıyla sahaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk; zorlu mücadele öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Öncelikle karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan tecrübeli hoca, "Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum.Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için adım geçiyor" dedi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların kendilerini desteklemeye geleceğini söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız. Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları bulunuyor. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar" diye konuştu.

Sakatlıkları devam ettiği için Sparta Prag maçının kadrosuna alınmayan Aurier ve Hakim Ziyech'in, Beşiktaş derbisiyle takıma katılmalarını beklediklerini belirten Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptan Fernando Muslera konusunda da müjdeli haberi verdi: "Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum."