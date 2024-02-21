Fatih Terim öldü öldü dirildi. Lucescu'yu mat etti

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Fatih Terim öldü öldü dirildi. Lucescu'yu mat etti
Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında evinde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u ağırladı.

Fatih Terim'in öğrencileri, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

İkinci maçta PAOK, 72. dakikada Zivkovic ile öne geçti ve toplam skorda dengeyi getirdi.

90 dakikası 1-0 biten maç uzatmalara gitti.

Konuk ekip PAOK, 105+1'de Kedziora ile skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında 120+9'da sahneye çıkan Limnios, durumu 2-1 yaptı ve maç penaltılara gitti.

RAHMAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

PAOK'un Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba, 116. dakikada rakibiyle çarpıştı, başından darbe alarak yere düştü ve hareketsiz kaldı.

Yapılan ilk müdahale sonrası oyuncu bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

PANATHINAIKOS FİNALDE!

Çok çekişmeli geçen penaltı atışlarında Panathinaikos, PAOK'u 6-5 yendi ve adını finale yazdırdı.

PAOK ise kupaya yarı finalde veda etti.

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