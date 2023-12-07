Galatasaray'dan flaş Icardi kararı

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, gollerine bu sezon da devam eden Mauro Icardi ile ilgili kararını verdiği ileri sürüldü.

Icardi'nin adı bir süre önce İspanyol devi Real Madrid'le anılmıştı.

Daha sonra Avrupa'nın bazı önde genel kulüplerinin de Icardi'yi transfer listesine aldıkları iddia edilmişti.

Sarı kırmızılı kulübün Arjantinli golcü ile ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Buna göre Icardi ne kadar teklif gelirse gelsin bırakılmayacak.

Bunda Icardi'nin attığı gollerin yanı sıra formasının satışlarının yüksekliği ve çocukları Galatasaray'a çekmesinin de etkili olduğu belirtildi.