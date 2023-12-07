Icardi'ye küfreden TFF temsilcisinin videosu ortaya çıktı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşmanın temsilcisi Selçuk Küçükoğlu'nın, Icardi'ye edilen küfürlü tezahürata eşlik ettiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Icardi'ye küfreden TFF temsilcisinin videosu ortaya çıktı

Fenerbahçe-Sivasspor maçının temsilcisi Selçuk Küçükoğlu, Icardi'ye edilen küfürlü tezahüratta Galatasaray'a küfür etmesi tepki topladı.

Statta edilen küfürlü tezahüratları not etmesi gereken TFF temsilcisinin tribünlere eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TFF Gözlemcisi Selçuk Küçükoğlu, TFF tarafından, temsilci olarak bulunduğu Galatasaray maçlarında birden fazla kez PFDK sevki gerçekleştirdiği için yaklaşık dört yıl Galatasaray müsabakalarında görevlendirilmedi.

Galatasaray'ın da hukukçuları aracılığıyla görüntüleri incelemeye alarak gerekli girişimlerin yapılacağı belirtildi.

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