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Galatasaray evinde oynadığı maçlardaki taraftar sayısını açıkladı

Galatasaray yaptığı açıklamada bu sezon evinde oynadığı 12 haftada en yüksek seyirci sayısına ve ortalamasına ulaştığını belirtti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:24
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Galatasaray'dan taraftar sayısı açıklaması

Galatasaray evinde oynadığı maçlardaki taraftar sayısını açıkladı
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İHA'da yer alan habere göre, Galatasaray'da bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gelerek takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlarının maçlara gösterdiği ilgi rakamlarda da kendini belli etti. Galatasaray'ın bu sezon evinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığı karşılaşmanın 5 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş derbisi olduğunu ifade edilirken, müsabakayı toplam 50 bin 280 seyirci izledi.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı maçlar ve taraftar sayıları şöyle:

1 - Galatasaray - Beşiktaş: 50 bin 280
2 - Galatasaray - Trabzonspor: 48 bin 715
3 - Galatasaray - Antalyaspor: 47 bin 063
4 - Galatasaray - Konyaspor: 47 bin 055
5- Galatasaray - Kasımpaşa: 45 bin 958
6 - Galatasaray - Giresunspor: 45 bin 526
7 - Galatasaray - Alanyaspor: 44 bin 700
8 - Galatasaray - Gaziantepspor: 44 bin 100
9 - Galatasaray - Ümraniyespor: 43 bin 896
10 - Galatasaray - Hatayspor: 43 bin 241
11 - Galatasaray - Ankaragücü: 42 bin 223
12 - Galatasaray - İstanbulspor: 41 bin 021

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