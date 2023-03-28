Galatasaray TFF'ye flaş öneri

Sarı-kırmızılı takım, Karabağ ile Azerbaycan'da mücadele etti. Depremzedeler için oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bu maça yapılan yoğun ilginin ardından Galatasaray, TFF'ye Türki cumhuriyetlere dair bir öneri yapacak.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Türki Cumhuriyetlerde top koşturan futbolcuların, Süper Lig'de yabancı kontenjanında sayılmaması için bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

ÖRNEK OLARAK BREZİLYA VE PORTEKİZ GÖSTERİLECEK

Brezilya ve Portekiz arasında özel anlaşmaya göre her iki ülke vatandaşlarının, iki ülke arasında vize almasına gerek duymadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine olanak sağlıyor.

Bu anlaşma futbolcular da etkiliyor. Brezilyalı futbolcular, Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor.

Bu sebeple Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye bu öneride bulunurken Brezilya - Portekiz örneğini raporlarına ekleyecek.