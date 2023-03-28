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Galatasaray TFF'ye flaş öneri

Galatasaray, Azerbaycan'da Karabağ ile oynadığı hazırlık maçı sonrası TFF'ye bir öneride bulunacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:58
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Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz öneri

Galatasaray TFF'ye flaş öneri
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Sarı-kırmızılı takım, Karabağ ile Azerbaycan'da mücadele etti. Depremzedeler için oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bu maça yapılan yoğun ilginin ardından Galatasaray, TFF'ye Türki cumhuriyetlere dair bir öneri yapacak.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Türki Cumhuriyetlerde top koşturan futbolcuların, Süper Lig'de yabancı kontenjanında sayılmaması için bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

ÖRNEK OLARAK BREZİLYA VE PORTEKİZ GÖSTERİLECEK
Brezilya ve Portekiz arasında özel anlaşmaya göre her iki ülke vatandaşlarının, iki ülke arasında vize almasına gerek duymadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine olanak sağlıyor.

Bu anlaşma futbolcular da etkiliyor. Brezilyalı futbolcular, Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor.

Bu sebeple Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye bu öneride bulunurken Brezilya - Portekiz örneğini raporlarına ekleyecek.

 

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