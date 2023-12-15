Dünya kulüpler sıralaması güncellendi: Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?

IFFHS'nin güncellediği verilere göre ilk 20 sıra ve Türk takımlarının sıraları şöyle:
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Inter
4- Al Ahly
5- PSV
6- Palmeiras
7- Fluminense
8- Flamengo
9- Bayer Leverkusen
10- Fortaleza
11- Fiorentina
12- Porto
13- Sao Paulo
14- Barcelona
15- Roma
16- Bayern Münih
17- Sporting Lizbon
18- Manchester United
19- Libertad
20- Internacional
30- Fenerbahçe
44- Galatasaray
114- Beşiktaş
181- Adana Demirspor
229- Başakşehir
270- Trabzonspor
351- Fatih Karagümrük
368- Sivasspor
382- Ankaragücü
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