Dünya kulüpler sıralaması güncellendi: Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), bu yılın verilerini göz önünde bulundurarak, dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte dört büyüklerin sıralaması...