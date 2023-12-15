Dünya kulüpler sıralaması güncellendi: Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi: Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), bu yılın verilerini göz önünde bulundurarak, dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte dört büyüklerin sıralaması...

IFFHS'nin güncellediği verilere göre ilk 20 sıra ve Türk takımlarının sıraları şöyle:

1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Inter
4- Al Ahly
5- PSV
6- Palmeiras
7- Fluminense
8- Flamengo
9- Bayer Leverkusen
10- Fortaleza
11- Fiorentina
12- Porto
13- Sao Paulo
14- Barcelona
15- Roma
16- Bayern Münih
17- Sporting Lizbon
18- Manchester United
19- Libertad
20- Internacional
30- Fenerbahçe
44- Galatasaray
114- Beşiktaş
181- Adana Demirspor
229- Başakşehir
270- Trabzonspor
351- Fatih Karagümrük
368- Sivasspor
382- Ankaragücü

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