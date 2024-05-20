Galatasaray'ı Konya'da bekleyen büyük tehlike

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Hamza Özalkuş
Galatasaray'ı Konya'da bekleyen büyük tehlike
Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi Galatasaray'ı eksik kalan kadrosuyla 1-0 mağlup ederek, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Galatasaray, bu önemli maçta elde ettiği avantajı Fenerbahçe'ye teslim etmiş oldu.

Derbiden çıkacak sonuç Konyaspor için de büyük önem taşıyordu ve sonuçlar neticesinde hesaplar tekrar gözden geçirildi.

Hem Konyaspor'un ligde kalabilmesi hem de Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için her iki takımın da birer puan kazanması gerekiyor.

Ligin son haftasında Fenerbahçe, sahasında küme düşmesi kesinleşmiş olan İstanbulspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe bu maçı kazanıp, Konya'dan gelecek sonuçları beklemeye koyulacak.

KONYA KABUSU

Ancak Sarı Kırmızılıları Konya'da büyük bir tehlike bekliyor.

Galatasaray’ın son 3 sezondur Konyaspor deplasmanında kazanamıyor.

İŞTE SON 3 SEZONUN SONUÇLARI:

2021: Konyaspor 4-3 Galatasaray
2022: Konyaspor 2-0 Galatasaray
2023: Konyaspor 2-1 Galatasaray

ZIYECH ŞOKU

Şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkan Galatasaray Fenerbahçe mağlubiyetiyle sarsıldı.

Sarı Kırmızılılar 3 puanın yanında yıldız futbolcusunu da derbide kaybetti.

Ergin geçen derbinin 59. dakikasında Hakim Ziyech, yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Ligde 4. kez sarı kart gören 31 yaşındaki Faslı yıldız, 38. haftada oynanacak Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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